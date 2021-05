Köln (ots) - Gemeinsam in den Mai getanzt: Durchschnittlich 4,27 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren sahen am Freitagabend wieder "Let's Dance" und damit den diesjährigen Discofoxmarathon, in einer Weltpremiere gesungen von Mickie Krause. Insgesamt schalteten sogar 8,96 Millionen die achte Live-Show ein*. Starke 15,9 Prozent der 14- bis 59-Jährigen (2,35 Mio.) waren bei Deutschlands schönster Live-Tanzshow mit Victoria Swarovski und Daniel Hartwich an den Bildschirmen dabei. Bei den Zuschauern 14-49 Jahre sahen sogar 18,9 Prozent (1,53 Mio.) zu. Damit erreichte "Let's Dance" einmal mehr den Tagessieg.Im Anschluss an "Let's Dance" konnte auch die vierte neue Folge von "Darf er das? Live! Die Chris Tall Show" begeistern. Der Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen betrug 13,7 Prozent sowie 16,9 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. Im Schnitt waren starke 2,07 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (12,0% MA) dabei - die Show erzielte somit einen neuen Reichweiten-Bestwert.Auch das "RTL Nachtjournal" konnte mit einem Marktanteil von 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen und 14,6 Prozent bei 14 - 49 punkten. Insgesamt sahen 1,25 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 10,9%) das Nachrichtenjournal mit Ilka Eßmüller.Mit einem Tagesmarktanteil von 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war RTL am Freitag mit deutlichem Vorsprung die Nummer 1 (ARD: 10,1%, ProSieben: 8,1%, Sat.1: 8,1%, ZDF: 7,5%, VOX: 5,2%, RTL ZWEI: 4,1%).Auch bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL mit einem Tagesmarktanteil von 11,9 Prozent am Freitag vor allen anderen Sendern (ARD: 10,2%, ZDF: 9,5%, Sat.1: 7,4%, ProSieben: 5,9%, VOX: 5,1%, Kabel1: 4,6%).Mit Quickstep, Rumba, Samba und Charleston traten die sieben verbliebenen Paare auf Deutschlands beliebtestem Tanzparkett an, um ihrem Ziel noch eine Runde näher zu kommen: "Dancing Star 2021" zu werden. Neben den Einzeltänzen traten sie außerdem zum beliebten Discofox-Marathon an - in diesem Jahr mit einer Weltpremiere: Mickie Krause, der vor zwei Wochen seine Tanzschuhe bei "Let's Dance" an den Nagel hängen musste, performte alle sechs Songs für den Discofox-Marathon live im Studio. Die Jury konnte bis zu zehn Extrapunkten vergeben und krönte Lola Weippert zur Discofox-Marathon-Queen 2021. Lola: "Meine ganzen Dorfparties haben sich gelohnt!"Seine letzte Runde auf dem "Let's Dance"-Parkett hat diesmal zur großen Überraschung aller im Studio Nicolas Puschmann gedreht: Als erster Mann tanzte der erste "Prince Charming" bei "Let's Dance" mit Vadim Garbuzov, einem Mann, und zeigte Woche für Woche starke Leistungen - so auch in Show 8. Doch die Zuschauer entschieden anders: Trotz insgesamt 31 von 40 möglichen Jurypunkten von Motsi Mabuse, Jorge Gonzalez und Joachim Llambi mussten er und Vadim sich nach Jan Hofer, Mickie Krause, Erol Sander, Kai Ebel, Senna Gammour, Kim Riekenberg und Vanessa Neigert als achtes Paar vom Tanzparkett verabschieden. Nicolas Puschmann: "Ich bin sehr stolz auf die Reise, die wir hier gemacht haben und möchte mit einem Lächeln im Gesicht gehen, denn ich habe bei "Let's Dance" eine grandiose Zeit gehabt."Am kommenden Freitag, 7. Mai 2021, 20:15 Uhr, geht "Let's Dance" mit den 6 verbliebenen Paaren und den "Magic Moments" weiter.Let's Dance wird auch in UHD bei RTL UHD ausgestrahlt. Verbreitungspartner in Deutschland sind HD+ über Satellit, die Deutsche Telekom mit Magenta TV und Wilhem.tel bzw. Willy.tel sowie Tele Columbus mit ihrer Marke P'UR im Kabelnetz. In Österreich kann RTL UHD zudem auch über simpliTV SAT Plus empfangen werden. In der Schweiz wird RTL UHD im IPTV-Netz von Sunrise, durch den Kabelnetzbetreiber UPC und seit Februar 2021 auch via blue TV von Swisscom verbreitet.Alle Videoclips von den "Let's Dance"-Highlights finden die Zuschauer wieder exklusiv bei RTL.de. Die Show in voller Länge gibt es im Anschluss an die Ausstrahlung bei TVNOW zu sehen. Alle Infos, exklusive Hintergrund-Stories und Videos zur Show, Jury und den Kandidaten gibt es bei RTL.de, beim offiziellen Instagram-Account von Deutschlands beliebtester Tanzshow und auf der offiziellen RTL-Facebook-Seite von "Let's Dance".Twitter: @RTL_LetsDanceInstagram: letsdance*Mio. Seher mit einer Mindestnutzungsbedingung von 1 Minute konsekutivQuelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL DATA Alliance / vorl. gew. / Stand: 01.05.2021Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74307mandy.berghoff@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/4904037