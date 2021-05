Die Fresenius-Aktie (WKN: 578560) hat es also geschafft: die Marke von 40 Euro zu überspringen. Am Donnerstag dieser Woche konnten die Anteilsscheine des DAX-Gesundheitskonzerns kurzzeitig diese runde Marke nach oben durchbrechen. Zugegebenermaßen lagen die Anteilsscheine per Handelsschluss mit 39,98 Euro wieder ein wenig darunter. Damit setzt sich der Turnaround der Fresenius-Aktie weiter fort. Es könnte noch nicht zu spät sein, um auf die günstige Bewertung der Qualitätsaktie zu setzen. Allerdings ...

