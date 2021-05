Monish Pabrai ist einer der erfolgreichsten Investoren der letzten zwei Jahrzehnte. In den vergangenen 22 Jahren konnte er die Performance des Nasdaq-Index um 400 Prozentpunkte übertreffen. Aktuell managt er über seine Fonds circa 469 Mio. US-Dollar. Monish Pabrai folgt Warren Buffetts Value Investment-Philosophie und hat sich sehr viel von ihm abgeschaut. Wir müssen also das Rad nicht immer neu erfinden. Es genügt völlig, wenn wir erfolgreiche Investoren studieren und es ihnen gleichtun. Doch wie ...

