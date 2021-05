Basel (awp) - The Native hat im vergangenen Jahr einen Gewinn erzielt. Die Beteiligungsgesellschaft befindet sich in Konkurs und hofft aber weiter auf die Aufhebung der Bankrotterklärung. Der Gewinn für das Jahr 2020 beträgt 18'470 Franken, wie The Native am Freitagabend mitteilte. Das Unternehmen hat keine operativen Aktivitäten ...

