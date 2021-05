Cathie Wood, CEO von ARK Invest, hat an der Wall Street eine Fangemeinde gewonnen, da die Investoren mit den ETFs ihres Unternehmens enorme Gewinne erzielt haben. Zum Beispiel ist ihr ARK Innovation ETF in den letzten drei Jahren um 300 % gestiegen. Natürlich müssen Investoren nicht einen von Woods-Fonds kaufen, um von den Aktien zu profitieren, die darin enthalten sind. Wir haben drei Mitarbeiter von The Motley Fool gebeten, großartige Tech-Aktien in ARK-Fonds zu finden, die fantastische 10-Jahres-Investitionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...