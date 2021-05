Charlie Munger ist neben Warren Buffett maßgeblich für den Erfolg von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) verantwortlich. Indirekt hat das eigentliche Orakel von Omaha bereits des Öfteren betont, dass sein langjähriger Co-Investor ihm so manches Mal den Kopf zurechtrücken muss. Entsprechend dürfte es in diesem Jahr viele Foolishe Investoren sehr freuen, dass Charlie Munger neben Warren Buffett auf der diesjährigen Hauptversammlung von Berkshire Hathaway teilnimmt. Wenn auch nur in digitaler Form. Aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...