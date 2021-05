Letzte Woche gab es Zahlen und eine Prognoseerhöhung bei Aixtron - und die Aktie fiel. Für die Profis vom Platow Brief Anlass einer klaren Einschätzung: Der LED- und Chipausrüster Aixtron ist in veritablen Wachstumsmärkten unterwegs. Der Maschinenbauer liefert Beschichtungsanlagen, mit denen in der Halbleiterindustrie Bauelemente für Produkte hergestellt werden, die in energieeffizienten Ladegeräten in der Leistungselektronik, in der drahtlosen 5G-Mobilfunktechnik und in LED-Displays sowie der Photovoltaik eingesetzt werden. Von der jüngsten Knappheit der Chips profitieren die Westfalen natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...