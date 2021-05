Mit dem Mai startet einer der statistisch schwächeren Monate. Tatsächlich könnte der Aufwärtsschwung von DAX und Co in den kommenden Tagen etwas nachlassen. Nach unten scheint das Abwärtspotenzial jedoch ebenfalls begrenzt. Eine Flut von Quartalszahlen wird das Index-Pendel wohl ordentlich ins Schwingen bringen. Der Wochenausblick. Sell in May and go away, lautet eine alte Börsenregel, die zumindest im vergangenen Jahr nicht galt. Davon abgesehen: Die Anleger am deutschen Aktienmarkt werden in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...