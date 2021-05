Nach einem holprigen Zeichnungsfrist - der Ausgabepreis lag letztendlich am unteren Ende der ursprünglich angepeilten Spanne von 18 bis 23 Euro - verlief der erste Tag an der Börse für Synlab aber äußerst erfreulich. Nach einem Start nahe dem Ausgabepreis von 18 Euro gewann die Synlab-Aktie mehr und mehr an Fahrt. Kurzzeitig konnte das Papier sogar bis auf über 20 Euro zulegen, musste dann aber wieder ein wenig nachgeben. Insgesamt war es aber ein erfolgreicher Börsenstart.Dementsprechend zeigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...