Die Aktie von Spotify (WKN: A2JEGN) können wir wohl getrost als Cathie-Wood-Aktie bezeichnen. In ihrem Ark Innovation ETF ist der Streaming-Akteur in den Top-10-Holdings enthalten. Ein Qualitätsmerkmal zweifelsohne, das zeigt, dass die Starinvestorin an das langfristige Potenzial dieser Streaming-Aktie glaubt. Die Spotify-Aktie hat zuletzt im Rahmen der aktuellen Quartalsberichtssaison frische Zahlen präsentiert. Ist es daher an der Zeit, diese Aktie neu zu bewerten? Eine spannende Frage, die uns ...

