Die Notenbank hat in ihrer Sitzung am Mittwoch beschlossen, dass die monatlichen Wertpapierkäufe in Höhe von 120 Mrd. US-Dollar beibehalten werden. Laut dem FED-Chef Jerome Powell ist die amerikanische Wirtschaft noch weit von den beiden Zielen der Vollbeschäftigung und der Preisstabilität entfernt. Wenn es nach dem Präsidenten der Federal Reserve Bank (FED) von Dallas geht, sollten die Anleihenkäufe der US-Notenbank so früh wie möglich reduziert werden. Robert Kaplan ist eher dem Lager der Falken ...

