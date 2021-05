"Sell in May and go away" ist eine Börsenweisheit, die womöglich eine statistische Relevanz besitzt. Dahinter steckt das Kalkül, dass man in Teilen eben doch den Markt timen kann. Zwischen den Monaten Mai und September eines jeden Jahres befinden sich viele Aktienmärkte, so die Theorie, in einer Art Sommer-Koma. Deshalb besagt der zweite Teil der Börsenweisheit auch: "But Remember to come back in September" und ergänzt das "Sell in May and go away" entsprechend. In Kürze daher: So mancher Investor ...

