Achtung auf diese News! Noch nie wurde der durchschlagende Erfolg so deutlich erkennbar

Diese Meldung sollte in vielerlei Hinsicht für die Investoren einen markanten Wendepunkt für das Unternehmen markieren.

Die Zusammenarbeit mit Partnern, die nicht nur "das Beste der Besten", sondern auch "die Größten der Großen" darstellen, MUSS einfach nachhaltige Auswirkungen auf die sowohl kurz- als auch langfristige Entwicklung haben.

Nicht nur die erheblichen Insiderkäufe, wie man sie bei Relay Medical (WKN: A2JQR0) derzeit sieht, sind wohl ein gutes Signal für den Investor. Die FioNet-Covid19-Plattform findet immer mehr Verwendung vom "Who is Who" der kanadischen Unternehmenslandschaft aber auch INTERNATIONAL! Ich bin der ehrlichen Meinung, dass kein einziger internationaler Flughafen oder Schiffshafen mit Passagieraufkommen künftig an dieser Technologie vorbeikommen wird.

Es gibt in meinen Augen kein anderes Technologieunternehmen, das in einem so großen Ausmaß von der Pandemiebekämpfung profitieren kann, wie Relay Medical (WKN: A2JQR0). Die Technologie sollte sich umgehend zum Goldstandard der kanadischen Covid-Massentestungen entwickeln können.

Die automatische und computergestützte Erfassung der Auswertungen von Covid-19-Schnelltests, wie sie die Fio Rapid Response Group (Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0)) mit der FioNet-Plattform anbietet, wird erst seit Kurzem am Flughafen von Toronto (Link), aber auch bei einem der größten Dienstgeber des Nordens, der Lopes Ltd. (Link), eingesetzt. Der zuletzt veröffentlichte Vertrag mit dem größten medizinischen Labor in Kanada mit einem Gesamttestvolumen von jährlich 112 Mio. Labortests für ca. 20 Mio. Kanadier ist zweifelsohne ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Masseneinsatz der Testplattform gewesen (Link).

Laut Dr. Michael Greenberg, CEO der Fionet Rapid Response Group, erwartet man, dass die Fionet-Plattform allein durch diese Vereinbarung mit LifeLabs LLC hunderttausende von Tests pro Monat aufnehmen wird.

Erreicht Kanada ein österreichisches Niveau an Testungen (gesamt +25 Mio. in zwölf Monaten - das Dreifache der Bevölkerungsanzahl) und FRR bekommt nur einen Dollar pro Test, dann sprechen wir über 114 Mio. CAD. MEINUNG AUTOR

RELAY MEDICAL CORP. PROVIDES CORPORATE AND COMMERCIAL UPDATE

Anfang 2020 konnte das Relay-Team Ressourcen sammeln, Innovationen entwickeln und seine Fähigkeiten und Fachkenntnisse einsetzen, um sich dem globalen Kampf gegen COVID-19 anzuschließen. Jetzt hat das Unternehmen Partnerschaften mit führenden Vertretern des kanadischen Gesundheitswesens geschlossen, und wir bauen die Infrastruktur weiter auf, um das Screening von Millionen von Patienten pro Monat in allen Ländern auf der ganzen Welt unterstützen zu können. Die Welt ist ein großer Ort, und solange es internationale Reisen gibt, besteht der Bedarf für Vorsorgeuntersuchungen. Wir sind so positioniert, dass wir eine wichtige Rolle bei der Wiederaufnahme des täglichen Lebens und letztendlich bei der Rettung von Menschenleben spielen." YOAV RAITER, CEO VON RELAY MEDICAL (WKN: A2JQR0 )

Angesichts der Tatsache, dass jährlich weltweit etwa 4 Milliarden Schnelltests für vielerlei Infektionserkrankungen verkauft und alle von Gesundheitspersonal gelesen werden, würden nur 0,1% Ablese- bzw. Dokumentationsfehler bei 400.000 Patienten Fehlbehandlungen verursachen, die mit der Verwendung der FioNet-Plattform mit einem Schlag eliminiert werden könnten. MEINUNG AUTOR

NEWS-FAZIT:

In einem Update für die Investoren informiert Relay Medical (WKN: A2JQR0) die Öffentlichkeit über das Erreichte und über mögliche künftige Entwicklungen. Diese News ist aus mehrerlei Gründen von hohem Belang!

Finanziell:

Startups wie Relay Medical (WKN: A2JQR0) haben normalerweise regelmäßig mit mangelnden Cashmitteln zu kämpfen. Diese Situation ist in diesem Fall völlig anders: Über 9 Mio. CAD Arbeitskapital hat man in der Bank. Nie zuvor hatte das Unternehmen so eine entspannte Cashsituation. Dies wird weiter verbessert durch den Umstand, dass man, auch erstmals in der Unternehmensgeschichte, erste Einnahmen aus der Verwertung der Technologien erzielt.

Mehr noch! Relay hat ein NI44-101 Filing (auf Sedar veröffentlicht) aber die Absicht erklärt, dass derzeit kein zusätzliches Kapital benötigt oder beabsichtigt wird, welches aufzunehmen.

Kommerziell:

Auf nationaler Ebene wird die FioNet-Plattform am größten Flughafen des Landes, dem Toronto Pearson International, und durch den größten Laborkonzern des Landes, LifeLabs LLC, eingesetzt, um COVID-Testungen zu automatisieren.

LifeLabs ist Kanadas größtes und ältestes Laborunternehmen mit über 380 Standorten im ganzen Land und versorgt jährlich über 20 Millionen Menschen. Die Fionet-Plattform ist bereits in das Laborinformationssystem von LifeLabs integriert.

Am Pearson International wird die FioNet-Plattform eingesetzt um Flughafenmitarbeiter und international abfliegende Reisende zu testen. Durch das Testen von Tausenden von Mitarbeitern und Reisenden für 24 Fluggesellschaften, wobei 94% der Testergebnisse in weniger als 45 Minuten bereitgestellt werden, entdeckte bislang 47 positive asymptomatische Personen.

Die Fionet-Lösung ist einzigartig führend im Bereich Schnelltests und das Fionet-Geschäftsentwicklungsteam ist aktiv in verschiedenen Phasen der Konsultation und in Verhandlung mit internationalen Reisebüros in Kanada, den USA und Europa.

Während Impfstoffeinsätze das Risiko verringern, ist das COVID-19-Screening von grundlegender Bedeutung für das Management internationaler Reisen und die Reduzierung der asymptomatischen Übertragung.

International wird das Fio-System von USAID, der größten humanitären Hilfsorganisation der Welt verwendet. 150 FioNet-Geräte werden in der Demokratischen Republik Congo eingesetzt. Mit einem Budget von fast 20 Mrd. USD pro Jahr verwaltet man mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Auslandshilfen. Wenn sich das System in DRC bewährt, dann sind Folgeaufträge die logische Fortsetzung!

Überlegung:

47 asymptomatische COVID-Erkrankte mag bei tausenden Tests nicht viel anmuten, aber gerade in Flugzeugen, in denen man dicht gedrängt sitzt, kann man doch möglicherweise von einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgehen. Somit ist die FioNet-Platform ein essentieller Teil, um das Fliegen an sich wieder sicherer zu machen. Wer hat schon Lust in den Urlaub zu fliegen, um sich im Flieger anzustecken und dann in einer paradiesischen Umgebung in Quarantäne zu gehen.

Auch der Einsatz von USAID zeugt, abseits von der Möglichkeit von Folgeaufträgen durch diesen Giganten, von der Ausgereiftheit und der universellen Anwendungsmöglichkeit des gesamten Systems auch abseits vom Coronavirus.

Trotz der brillanten News der jüngsten Zeit ging es mit dem Kurs der Aktie stetig bergab. Mir fällt es schwer, einen triftigen Grund dafür auszumachen. Angesehene Firmen vertrauen auf die FioNet-Plattform, eine davon, LifeLabs LLC, deckt faktisch mehr als das halbe Land mit medizinischen Tests ab. - Es kann keinen besseren nationalen Kooperationspartner geben.

Jedenfalls nutzten die Insider die Situation, um ihre Relay Medical (WKN: A2JQR0)-Bestände aufzustocken! Ich denke, das könnte man jetzt durchaus auch überlegen. MEINUNG AUTOR

Quelle: canadianinsider.com

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, sodass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

DER PANDEMIE HERR WERDEN MIT FIONET

Fionet wurde gemeinsam in einem Joint Venture von Fio Corp. und Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt. Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hatte, veröffentlichte man kurze Zeit später, dass die weltgrößte Hilfsorganisation USAID ebenfalls Fionet zum Einsatz bringen wird.