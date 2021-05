München (ots) - Der Münchner Traditionsröster Dallmayr stellt seine Erfolgsmarke capsa ab Mai 2021 sukzessive auf Aluminium-Kapseln um und erweitert das vielfältige Sortiment um einen entkoffeinierten Lungo und einen Espresso mit natürlich-erhöhtem Koffeingehalt. Die neuen Sorten runden die Genussvielfalt mit insgesamt vier Espresso- und acht Lungo-Varianten sowie drei Bio- und Fairtrade-zertifizierten Sorten in kompostierbaren Kapseln perfekt ab.ALUMINIUM-KAPSEL: RECYCELBAR UND NACHHALTIGDie bunte capsa Vielfalt ist dank innovativer Technologie ab sofort aromasicher in recycelbaren Aluminium-Kapseln verpackt. Die neuen Kapseln schützen das Aroma bis zur tassenfrischen Zubereitung perfekt vor Licht, Luft und Feuchtigkeit. Dabei ist das Material dünn, leicht und recycelbar. Die Aluminium-Kapseln sind in Deutschland beim Grünen Punkt lizensiert und können nach dem Gebrauch im gelben Sack, in der gelben Tonne oder in Wertstofftonnen entsorgt werden. Der Inhalt einer Kapsel ist exakt für das sekundenschnelle Zubereiten einer Tasse Lungo oder Espresso in einer Nespresso®* Maschine dosiert. Durch die Vorportionierung werden die eingesetzten Ressourcen geschont und weder Kaffee noch Wasser verschwendet.NEU: ESPRESSO BOOST UND LUNGO DECAFFEINATOIm Zuge der Umstellung auf Aluminium-Kapseln strafft Dallmayr das Sortiment und führt gleichzeitig zwei neue Geschmacksvarianten ein: Dallmayr capsa Lungo Decaffeinato und Dallmayr capsa Espresso Boost.- Dallmayr capsa Lungo Decaffeinato, schonend entkoffeiniert- Dallmayr capsa Espresso Boost mit natürlich-erhöhtem Koffeingehalt- Genussvielfalt mit 12 Sorten in gewohnter Dallmayr Premiumqualität- Neuer, hochwertiger Look in unterschiedlichen FarbenBESONDERS: LUNGO SELEKTION KARIBIKFür überraschende Genussmomente sorgt die jährlich wechselnde Sonderedition - in diesem Jahr ein exklusiver Spitzenkaffee aus der Karibik.- Sortenreiner Ursprungskaffee, 100% Arabica- Aromatisch mit weichem Charakter, feiner Säure und leicht süßlicher NoteCAPSA XXLDie beliebtesten Sorten - capsa Lungo Azzurro, Lungo Belluno und Espresso Barista - sowie erstmals den Klassiker prodomo bietet Dallmayr ab Herbst 2021 zusätzlich in der XXL-Vorratsbox an.- Extra langer Kaffeegenuss mit 39 statt 10 Kapseln aus Aluminium100% NACHHALTIG. 100% BIO. 100% FAIR.Neben den neuen Aluminium-Kapseln hat Dallmayr unter dem Dach der nachhaltigen Produktlinie Gran Verde auch drei kompostierbare sowie Bio- und Fairtrade zertifizierte Kapselsorten im Programm - capsa Lungo Classico, Lungo Intenso und Espresso.- Spitzenkaffee aus Peru- Harmonisches und vollmundiges Geschmacksprofil - von mild bis vollmundig kräftig- Die Kapseln sind komplett frei von Aluminium, bestehen aus biobasierten Rohstoffen (50-85%)** und sind industriell kompostierbar***"Wir arbeiten täglich daran unsere Produkte und deren Verpackungen zu optimieren. Das eingesetzte Material muss den Kaffee optimal schützen, gleichzeitig sparen wir unnötige Verpackung ein und arbeiten an dem Recycling bzw. der biologischen Abbaubarkeit. Für capsa bieten wir Verbrauchern ab sofort die Wahl: Er kann sich für recyclingfähige oder für kompostierbare Kapseln entscheiden - beide Varianten stellen eine Verbesserung im Sinne der Kreislaufwirtschaft dar", erklärt Dr. Johannes Dengler, Mitglied der Geschäftsleitung Alois Dallmayr Kaffee OHG.TOPMARKE. TOPERFOLG.Kaffee aus der Kapsel liegt nach wie vor im Trend. Dabei greifen immer mehr Menschen zu Nespresso®*-kompatiblen Kapseln, die mittlerweile knapp ein Drittel des gesamten Kapselmarktes im Lebensmittelhandel ausmachen. Dallmayr capsa ist in diesem Umfeld seit seiner Einführung 2014 im klassischen Lebensmittelhandel (exklusive Discount) Marktführer. Fünf beliebte Sorten aus dem bunten Sortiment rangieren im Einzelmarkenranking unter den Top 10 (IRI**).RUNDE SACHE.Im Handel setzt Dallmayr mit einem aufmerksamkeitsstarken Display neue Maßstäbe und unterstützt die Umstellung auf Aluminium-Kapseln mit Handzettelanzeigen, Regalstreifen, Wobblern sowie mit umfassenden Werbe- und PR-Maßnahmen, Out-of-Home Kampagnen, Social Media- und Online-Aktivitäten. Die neuen Dallmayr Aluminium-Kapseln sind ab Mai 2021 sukzessive im Dallmayr Stammhaus und im Einzelhandel erhältlich.* Markenzeichen eines Drittunternehmens** Quelle: IRI, LEH ex. Discount, Verkauf 1.ooo EUR, Jahr 2020*** nach DIN EN 13432, bestätigt gemäß DIN CERTCO 9G0095 & 7P0657**** Quelle: IRI, LEH ex. Discount, Verkauf 1.oooEUR, Jahr 2020Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122269/4904379