02.05.2021 - Anfang April machte Bloom Eenrgy (ISIN:US0937121079) von sich reden: Rahmenvertrag über mehr als 40 MW stationäre Brennstoffzellenkapazität. Und dann Ende April die Vertriebsoffensive im Nahen Osten. Aber einen, wenn nicht den, wesentlichen Erfolg und Schritt in die Wasserstoffzukunft, die Bloom Energy sich erst seit einigen Monaten sich auf die Fahnen geschrieben hat, konnte man letzte Woche in Südkorea melden: SK Group-Unit und Bloom Energy starteten erste rein H2-betriebene 100 KW Brennstoffzelleneinheit in Südkorea in Ulsan - H2-Modellregion in Südkorea In Zusammenarbeit mit SK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...