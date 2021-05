DJ Berkshire Hathaway: Buffett kritisiert Spacs und "Casino-Apps"

FRANKFURT (Dow Jones)--Gute Geschäfte im ersten Quartal hat Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway Inc vermeldet. Dank starkem Geschäft mit Versicherungen und Aktienanlagen kehrte er in die Gewinnzone zurück. Der Nettogewinn im Quartal sprang auf 11,7 Milliarden Dollar.

Gleichzeitig warnte der Anlageprofi vor Anlagevehikeln wie Spacs und Smartphone-Apps, die eine "casino-ähnliche" Atmosphäre an der Börse erzeugen würden. Durch die Spacs würde es zu Preisverzerrungen kommen, was dazu führe, dass Berkshire bei Übernahmeversuchen nicht wettbewerbsfähig sein könne. Ebenso warnte Buffett auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am Samstag vor den Trading-Apps auf Smartphones. Sie würden dazu beitragen, dass der "Casino-Aspekt" des Aktienmarktes immer stärker werde. Zum Wohl der Gesellschaft trage dies nicht bei.

May 02, 2021 05:39 ET (09:39 GMT)

