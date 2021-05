DJ Lufthansa bietet im Sommer 100 Reiseziele - EU-Impfpass gefordert

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa und Eurowings wollen in diesem Sommer wieder über 100 Urlaubsziele anfliegen. "Das ist absoluter Rekord in der Firmengeschichte", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Bild am Sonntag (BamS). Spohr forderte zugleich Erleichterungen für geimpfte Passagiere: "Erste Länder öffnen bereits ihre Grenzen für Geimpfte. Wir erwarten, dass schnell weitere hinzukommen werden". Man brauche internationale, digitale Impf- und Testnachweise, um endlich die kaum kontrollierbare Quarantäne zu ersetzen. Den geplanten EU-Impfpass sähe Spohr als einen Durchbruch. Daneben lehnte er Billig-Tickets-Angebote als "ökologisch verantwortungslos" ab.

