DJ Henkel sorgt sich um genug Verpackungsmaterial - Preise steigen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schwierigkeiten in den globalen Lieferketten machen sich beim Konsumgüterkonzern Henkel in zunehmenden Problemen bei der Beschaffung von Verpackungsmaterial bemerkbar. "Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass viele Rohstoffe in der Verfügbarkeit global limitiert sind, auch bedingt durch Unterbrechungen in den weltweiten Lieferketten. In der Folge sind die Preise an den Rohstoffmärkten stark angestiegen.

Diese Engpässe betreffen auch die Verpackungsmärkte", sagte ein Henkel-Sprecher der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (F.A.S.). Höhere Kosten für Verpackungsmaterialien seien kurz- bis mittelfristig nicht mehr zu umgehen. Auch sei eine Entspannung der Marktsituation aktuell nicht abzusehen.

May 02, 2021 07:49 ET (11:49 GMT)

