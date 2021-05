DJ IW-Studie: Im Handwerk fehlen schon 65.000 Fachkräfte

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Fachkräftemangel in Deutschland wird immer stärker. Im deutschen Handwerk fehlen nun bereits knapp 65.000 Fachkräfte. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Sie liegt der Rheinischen Post (RP) aus Düsseldorf vor.

Die Corona-Pandemie habe am Mangel kaum etwas geändert: "So stieg die Arbeitskräftenachfrage im Bauhandwerk gegen Ende des letzten Jahres sogar weiter an", heißt es laut RP in der Studie: "Das Handwerk ist zunehmend vom Fachkräftemangel betroffen - weit mehr als andere Branchen", so die Studie. Verbraucher müssten immer längere Wartezeiten auf Handwerksleistungen in Kauf nehmen. Offene Stellen konnten trotz der Pandemie kaum besetzt werden. Auch 5.500 offene Meisterstellen seien derzeit weiter unbesetzt - im Vorjahr habe es für jede zweite vakante Meisterstelle nicht einmal bundesweit einen passend qualifizierten Arbeitslosen gegeben.

May 02, 2021

