Roku (WKN:A2DW4X) tanzt schon eine Weile um den Begriff "Original-Content" herum, aber jetzt ist es endlich bereit, ihn offiziell zu machen. Das Streaming Unternehmen sagte, dass es die Inhalte, die es von Quibi erworben hat, in "Roku Originals" umbenennen wird, wenn es diese in den kommenden Monaten auf dem Roku Channel veröffentlicht. "Roku Originals wird auch der Markenname für zukünftige Eigenproduktionen für den Roku Channel sein", schrieb das Unternehmen in einem Blogpost (Fettdruck von mir). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...