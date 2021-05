Zum ersten Mal fand die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway nicht in Omaha statt, sondern in Los Angeles, der Heimatstadt von Warren Buffetts langjährigem Partner Churlie Munger. Die zahlreichen Buffett-Fans und Aktionäre verfolgten die Veranstaltung diesmal virtuell über das Internet. Und die beiden Altmeister hatten viel zu erzählen.Warren Buffett präsentierte sich insgesamt deutlich optimistischer als noch im letzten Jahr. Die Wirtschaft sei insgesamt in einer guten Verfassung, da sie mithilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...