Das mit der Vergoldung von Hardware wie iPhones bekannt gewordene russische Unternehmen Caviar bietet jetzt ein vergoldetes Model S Plaid Plus an - für 300.000 US-Dollar. "Model Excellence 24k" hat das russische Unternehmen Caviar sein neuestes Goldstück genannt: ein vergoldetes Tesla Model S. Einige Fahrzeugteile wie den Kühlergrill, Seitenschweller, Radkappen, Teile der Rückspiegel sowie die Stoßstangen haben die Caviar-Designer mit 24-Karat-Gold überzogen. Für das Model S Plaid Plus will Caviar 300.000 Dollar haben. Dafür ist das Konzeptauto auf 99 Stück ...

