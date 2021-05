Baierbrunn (ots) - Anmoderation: In Pandemie-Zeiten erlebt das Wandern eine Renaissance. Immer mehr Menschen entdecken ein Hobby für sich neu, das Körper und Seele gut tut. Petra Terdenge berichtet:Sprecherin: Frische Luft, Natur und Bewegung - kein Wunder, dass diese Kombination unser Wohlbefinden steigert. Wandern macht glücklich und gesund, so Ute Essig von der Apotheken Umschau:O-Ton Ute Essig 15 sec."Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass dabei Stresshormone abgebaut und Glückshormone ausgeschüttet werden. Außerdem aktiviert diese Form der Bewegung unser Herz-Kreislauf-System und den Fettstoffwechsel."Sprecherin: Zur Grundausstattung bei jeder Wanderung zählt eine Trinkflasche, eine gute Wanderkarte und eine Sonnenbrille:O-Ton Ute Essig 13 sec."Wichtig ist auch das Handy für Notfälle. Am besten sollte es voll aufgeladen sein, oder man nimmt zusätzlich eine Powerbank mit. Der Rucksack sollte gut sitzen und nicht schwerer sein als acht Kilogramm."Sprecherin: Auch eine kleine Wander-Apotheke gehört mit in den Rucksack:O-Ton Ute Essig 20 sec."Ein Erste-Hilfe-Set mit Verbandsmaterial, Heftpflaster und Wunddesinfektion ist sinnvoll. Außerdem ein Sonnenschutzmittel, eine Zeckenpinzette und Blasenpflaster. Empfindliche Hautstellen versorgt man am besten schon vor der Wanderung mit einem solchen Blasenpflaster oder mit Schutzgel."Abmoderation: Wer beim Wandern Wert auf Ruhe legt, sollte sein Ziel nicht nur über Suchmaschinen, soziale Medien und Apps suchen, empfiehlt die Apotheken Umschau. Denn auf diesen Touren drängeln sich oft Ausflügler und Wanderer. Wer die gute alte Wanderkarte zurate zieht, findet oft echte Geheimtipps in der Region.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWORT & BILD VERLAG----------------------------------------------------Tel. +49(0)89 - 744 33 360Fax. +49(0)89 - 744 33 459E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4904576