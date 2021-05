Osino Resources sucht in Namibia nach Gold. Das Twin-Hills-Projekt verfügt über 1,9 Mio. Unzen des Edelmetalls und bewegt sich in großen Schritten auf die Produktion zu. Bis Ende des Jahres soll eine Machbarkeitsstudie vorliegen, die Investoren überzeugt. Die Chancen dafür stehen gut. Schon einmal hat Osinos Team rund um Seriengründer und Bergbau-Spezialist Heye Daun in Namibia erfolgreich ein Gold-Projekt entwickelt und an B2Gold verkauft. Wo Osinos vielversprechendes Twin-Hills-Projekt im Vergleich zur Otjikoto-Mine heute steht und warum Groß-Investoren wie Ross Beaty ihre Osino-Aktien entspannt halten, erklärt CEO Heye Daun im Interview.

