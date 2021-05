TAGESVORSCHAU: Termine am 03. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 03. Mai:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen (Call 10.00 h) 07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen (detailliert)

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pk

17:40 DEU: Alstria Office Reit AG, Q1-Zahlen

22:05 NLD: Qiagen, Q1-Zahlen

23:55 CAN: Nutrien, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: bet-at-home.com, Q1-Zahlen

DEU: Mediclin, Q1-Zahlen

USA: Merck & Co, Investor Day

USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/21

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 03/21

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q2/21

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

07:00 CHE: UN-Bericht über die Entwicklung des Online-Handels (E-Commerce) DEU: 31. Münchner Kapitalmarkt-Konferenz (MKK), München DEU: Treffen von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) mit Vertretern der deutschen Stahlindustrie DEU: Deutscher Steuerberaterkongress

09.20 Begrüßung durch EU-Kommissar für Wirtschaft und Währung, Steuern und Zollunion, Paolo Gentiloni 15:00 DEU: Bundespressekonferenz (nach Corona-Kabinett) USA: Prozessauftakt im Streit zwischen der Spielefirma Epic und Apple um den Wettbewerb im App Store, Oakland GBR: G7-Treffen der Außen- und Entwicklungsminister in London DEU: Verdi ruft Tüv-Beschäftigte in mehreren Bundesländern zu weiteren Warnstreiks auf HINWEIS

CHN / GBR / JPN / RUS: Feiertag, Börsen geschlossen

°

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi