DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft,Politik/01. und 02. Mai 2021

FRANKFURT (Dow Jones) Im Folgenden eine Übersicht der bei Dow Jones Newswires am Wochenende gelaufenen Meldungen:

Wasserstoff-Projekt H2 Global startet mit 900 Millionen Euro vom Bund

Das Projekt zum Aufbau weltweiter Lieferbeziehungen für grünen Wasserstoff kann kurzfristig die Arbeit aufnehmen. Durch die Bereitstellung von Bundesmitteln in Höhe von 900 Millionen Euro sei der Weg für die Realisierung des Programms frei, sagte Werner Diwald, Chef des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verbands (DWV), dem Handelsblatt. Dies sei ein wichtiger Meilenstein für den industriellen Hochlauf der Wasserstoffindustrie.

Umweltministerin Schulze mit neuem Klimagesetz binnen einer Woche

Binnen nur einer Woche will Bundesumweltministerin Schulze eine Novelle des Klimaschutzgesetzes vorlegen. Gegenüber dem Spiegel kündigte sie an, dies schon bis Ende der Woche inklusive eines neuen Einsparziels für die Reduktion der Treibhausgase zu machen. Bislang ist vorgesehen, die CO2-Emmissionen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Schulze will dies aus dem Stand auf 62 bis 68 Prozent erhöhen.

IW-Studie: Im Handwerk fehlen schon 65.000 Fachkräfte

Der Fachkräftemangel in Deutschland wird immer stärker, im Handwerk fehlen nun knapp 65.000 Fachkräfte. Das geht aus einer Studie Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Auch 5.500 offene Meisterstellen seien derzeit unbesetzt - im Vorjahr habe es für jede zweite vakante Meisterstelle nicht einmal bundesweit einen passend qualifizierten Arbeitslosen gegeben.

Vorsichtige Signale für Entspannung in deutschen Krankenhäusern

Entspannungssignale kommen aus den Krankenhäusern. Der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß äußerte sich bei Intensivstationen zuversichtlich. "Die Kliniken in Deutschland spüren ganz überwiegend eine erste, leichte Entlastung", sagte Gaß: "Wir haben nun über etwa zwei Wochen relativ konstante Zahlen bei den Neuinfektionen..". Daher sei bis auf weiteres kein exponentieller Anstieg zu befürchten.

Kaldemorgen (DWS): Staatseingriff gegen Geldwäsche mit Bitcoin nötig

In scharfen Worten fordert Fondsmanager Klaus Kaldemorgen von der DWS endlich ein Einschreiten des Staates gegen Bitcoin & Co, um gegen Geldwäsche vorzugehen. "Es kann nicht sein, dass sich in unserer sonst so regulierten Wirtschaft eine Lücke auftut, wo ungestraft und unerkannt Geldwäsche betrieben und andere verbotene Transaktionen durchgeführt werden können", kritisierte der Fonds-Experte gegenüber der WamS.

Mediziner: Lärm von Windkraft-Anlagen gefährlicher als gedacht

Mediziner warnen vor Gesundheitsgefahren: "Offenbar ist Windkraft schon bei niedrigeren Schalldrucken gefährlicher als bisher angenommen", sagte Christian-Friedrich Vahl, langjähriger Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, und Gefäßchirurgie an der Uni Mainz. Als Leiter der "Arbeitsgruppe Infraschall" stellt er fest, dass Beschwerden schon bei viel geringerer Lautstärke auftreten. Früher seien es mehr als 90 Dezibel gewesen, heute schon bei 60 bis 70 Dezibel. Windkraftanlagen seien heute viel größer als früher.

500.000 Impfdosen für Betriebsärzte ab 7. Juni

Spätestens ab 7. Juni sollen auch Betriebsärzte gegen Corona impfen. Das Bundesgesundheitsministerium hat damit erstmals ein konkretes Datum für den Beginn der Impfungen durch Betriebsärzte genannt. "Spätestens in der KW 23 werden die Betriebsärzte in die Impfkampagne einbezogen mit mindestens 500.000 Dosen pro Woche", teilte das Ministerium mit.

RKI meldet Rückgang der Neuinfektionen auf 16.290

Die Zahl der Neuinfektionen mit Covid-19 geht weiter zurück. Wie das Robert-Koch-Institut am Sonntag meldet, sind in Deutschland 16.290 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für das gesamte Land ist auf 149 zurückgegangen.

Tourismusbeauftragter optimistisch für Sommerurlaub im Ausland

Deutschlands Tourismusbeauftragter Thomas Bareiß (CDU) macht den Bundesbürgern Hoffnung auf einen Urlaub im In- und Ausland in diesem Sommer: "Ich bin recht optimistisch, dass der Sommerurlaub in Deutschland und Europa mit entsprechenden Vorkehrungen gut möglich sein wird", sagte er,

Die Linken gehen mit Wissler und Bartsch in die Bundestagswahl

Die Partei "Die Linke" will mit der Parteivorsitzenden Janine Wissler und dem Vorsitzenden der Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, als Spitzenkandidaten in die Bundestagswahl ziehen. Co-Vorsitzende Hennig-Wellsow will sich auf Verhandlungen über ein Linksbündnis mit Grünen und SPD vorbereiten.

WAHLUMFRAGE/Absturz der Union geht weiter - Grüne stärkste Partei

Der Absturz von CDU/CSU in der Wählergunst geht ungebremst weiter. Wie der Sonntagstrend der Bild am Sonntag zeigt, verliert die Union 3 Prozentpunkte und erreicht nur noch 24 Prozent. Damit liegen CDU/CSU deutlich hinter den Grünen, die 27 Prozent wählen würden. Um jeweils 2 Prozentpunkte zulegen können die SPD auf 15 Prozent und die FDP auf 11 Prozent. Unverändert bleiben die Werte von Linkspartei (7 Prozent) und AfD (10 Prozent).

Scholz will Kurzarbeitergeld und Vermögenssteuer

Vizekanzler Scholz (SPD) will das Kurzarbeitergeld noch bis Ende 2021 verlängern. Gegenüber der Mediengruppe sagte er, die Regierung wolle "solange helfen, wie es Einschränkungen gibt". Auf Rückfrage betonte er, falls er Kanzler werden sollte, werde eine Vermögenssteuer kommen - und nicht nur eine einmalige Vermögensabgabe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 00:30 ET (04:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.