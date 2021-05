DJ PTA-Adhoc: Swiss Estates AG: Geschäftsbericht 2020 vorgelegt - Jahresergebnis nach Steuern CHF 3.136 Mio.

Freienbach (pta005/03.05.2021/06:30) - Swiss Estates AG hat den geprüften Geschäftsbericht 2020 wie angekündigt per 30. April 2021 vorgelegt.

Auf der Basis Konzernrechnung ist der Nettoliegenschaftsertrag auf CHF 5.802 Mio. (Vorjahr CHF 6.109 Mio.) gesunken, was vorwiegend der Corona-Pandemie und damit zusammenhängenden Mietausfällen und -reduktionen, teilweise auch aufgrund von behördlichen Massnahmen, geschuldet ist.

Das Betriebsergebnis (EBIT) inklusive Erfolg aus Neubewertung stieg hingegen auf CHF 7.260 Mio. (Vorjahr CHF 2.677 Mio.), das Jahresergebnis vor Steuern (EBT) auf CHF 4.252 Mio. (Vorjahr CHF 0.702 Mio.) und das Jahresergebnis nach Steuern (NOPAT) auf CHF 3.136 Mio. (Vorjahr CHF 1.229 Mio.), während sich die Net Asset Value (NAV), vor Rückstellung für latente Steuern, für Titel im Nennwert CHF 5.00 mit CHF 12.84 leicht schwächer zeigte (Vorjahr CHF 12.90), was primär der Wandlung der Anteile an der vollständig zurückgenommenen Wandelanleihe in Aktien und Partizipationsscheine zu pari zuzuschreiben ist.

Die Verkehrswerte der Renditeliegenschaften wurden per Ende 2020 neu mit CHF 156.706 Mio. bewertet (Vorjahr CHF 152.270 Mio.). Die Hypothekarverbindlichkeiten beliefen sich per 31. Dezember 2020 auf CHF 106.401 Mio. (Vorjahr CHF 107.564 Mio.) während das Eigenkapital neu mit CHF 43.565 Mio. (Vorjahr CHF 40.429 Mio.) ausgewiesen wurde, was in der Summe zu einer Reduktion des Fremdfinanzierungsgrades auf 73.1 Prozent (Vorjahr 74.6 Prozent) führte.

Aufgrund der anwendbaren Bestimmungen sind Generalversammlungen als Präsenzveranstaltungen derzeit prinzipiell verboten. Die ordentliche Generalversammlung der Swiss Estates AG für das Geschäftsjahr 2020 wird am Freitag den 28. Mai 2021 daher, gestützt auf Art. 6 Covid-19-Verordnung besondere Lage, virtuell, d.h. in schriftlicher Form, durchgeführt.

Aktionärinnen und Aktionäre, welche am 6. Mai 2021 mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, erhalten zusammen mit der Einladung zur Generalversammlung die Unterlagen zwecks Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters.

Im Zeitraum vom 6. Mai 2021 bis und mit dem Tag der Generalversammlung werden keine Änderungen mehr im Aktienregister vorgenommen.

Der Geschäftsbericht 2020, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung und den Berichten der Revisionsstelle und der Immobilienschätzer, liegt am Sitz der Swiss Estates AG, Freienbach und am Sitz der SE Management AG, Zürich auf und ist zudem seit dem 30. April 2021 auf der Website www.swiss-estates.ch unter der Rubrik "Investor Relations" verfügbar. Diese Unterlagen können kostenlos von der Gesellschaft bezogen werden.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"). Es gilt dabei die Maxime "Buy and Develop", d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert.

- Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt, unabhängig vom Primärlisting an der BX Swiss, in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen.

Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Grützenstrasse 1, 8807 Freienbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch

ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf

