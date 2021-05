WISEKEY ERNENNT PIERRE MAUDET ZUM CHIEF DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER

Genf, Schweiz, 3. Mai 2021: WISeKey International Holding AG ("WISeKey", SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), ein führendes Unternehmen für Cybersicherheit und IoT, gab heute bekannt, dass es Pierre Maudet mit sofortiger Wirkung zum Chief Digital Transformation Officer ernannt hat.

Herr Maudet ist ein Schweizer Politiker mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung im Public Affairs Management. Während seiner Karriere bekleidete er mehrere hohe öffentliche Ämter, darunter das des Bürgermeisters von Genf (2011) und des Präsidenten der Genfer Regierung (2018). Von 2012 bis 2021 war er Mitglied des Exekutivrates des Kantons Genf und kantonaler Minister für Sicherheit, Energie, digitale Technologie und Wirtschaft.

Während seiner langen Karriere im öffentlichen Sektor setzte sich Herr Maudet intensiv für zahlreiche staatliche Regelungen und wirtschaftspolitische Maßnahmen ein, um Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und auch die digitale Transformation der Wirtschaft von Genf und der Schweiz zu unterstützen. Zu diesen Regelungen gehören die Entwicklung einer digitalen Strategie (2018), der Blockchain-Strategie (2019) und die Schaffung eines speziellen Innovationsfonds (2020), um die digitale Transformation des Landes zu unterstützen. Während seiner Zeit als Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren (KKJPD) (2018) unterstützte Herr Maudet die Bemühungen der Genfer Landeskriminalpolizei, einer der größten Polizeikräfte der Schweiz, zur Bekämpfung der Cyberkriminalität und zum Sitz des regionalen Zentrums für Cyberkriminalität in der Westschweiz.

Während seiner Karriere war er auch in verschiedenen Gremien tätig und war 2014 der Vorstandsvorsitzende des Internationalen Flughafens Genf. Er hat einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften von der Universität Freiburg.

Als Chief Digital Transformation Officer von WISeKey wird sich Herr Maudet auf den Ausbau der Aktivitäten des Unternehmens in Fragen der künstlichen Intelligenz und der digitalen Transformation konzentrieren, mit dem Ziel, dessen Position als führendes Unternehmen in der KI durch Knowledge Automation zu stärken.

"Ich freue mich, dass Pierre sich unserem Team anschließt. Seine langjährige Erfahrung in der digitalen Transformation wird für WISeKey eine sehr wertvolle Bereicherung sein, da wir unsere Bemühungen in diesem Bereich weiter beschleunigen. Man kann sich kaum jemanden vorstellen, der produktiver, umfassender und einflussreicher bei der Erklärung und Förderung der digitalen Transformation und ihrer Auswirkungen auf die Welt war, als Pierre. Ich bin zuversichtlich, dass sein einzigartiger Hintergrund und seine umfangreiche Erfahrung bei der Gestaltung und der Vorwegnahme der Zukunft der 4. Industriellen Revolution eine entscheidende Rolle bei unseren Bemühungen spielen werden, unsere Strategie der digitalen Transformation weltweit einzusetzen", sagte Carlos Moreira, Gründer und CEO von WISeKey.

