DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Vectron Systems AG: Vectron kehrt im 1. Quartal 2021 operativ in die schwarzen Zahlen zurück



03.05.2021 / 07:00

Auch die 100-prozentige Beteiligung bonVito GmbH verzeichnete einen guten Jahresauftakt 2021. Aufgrund der monatelangen Schließungen vieler Betriebe haben sich zwar die Transaktionen deutlich verringert, was aber durch die steigende Anzahl der teilnehmenden Geschäfte ausgeglichen werden konnte. So stieg der bonVito-Umsatz auf EUR 0,8 Mio. (Q1 2020: EUR 0,7 Mio.) während das EBITDA gegenüber dem Vorjahresquartal mit EUR 0,2 Mio. unverändert blieb. Aktuell werden die bonVito-Zahlen noch nicht konsolidiert. Es ist geplant, die Gesellschaft im Laufe des Jahres rückwirkend zum 01.01.2021 auf Vectron zu verschmelzen.



Auf konsolidierter Basis hätte der Vectron-Konzern im 1. Quartal 2021 einen Umsatz von EUR 9,0 Mio. erzielt (Q1 2020: EUR 8,0 Mio.). Das EBITDA würde sich auf EUR 0,8 Mio. (Q1 2020: EUR -0,5 Mio.) belaufen.



Besonders erfreulich ist der Anstieg der wiederkehrenden Umsätze (inklusive bonVito). Im ersten Quartal 2021 stieg diese Kennzahl im Vergleich zum Vorjahrszeitraum von rund EUR 1,0 Mio. auf rund EUR 1,6 Mio. Die Transformation vom Kassenhersteller zum digitalen Dienstleister nimmt somit Fahrt auf.



Diese positive Entwicklung ist vor dem Hintergrund der seit Monaten anhaltenden Zwangsschließungen der Vectron Zielbranche Gastronomie bemerkenswert.



Da bei einem großen Teil der Kundschaft die Umrüstung auf die neuen gesetzlichen Vorgaben noch aussteht und diverse staatliche Programme die Investitionen der Zielbranchen in neue Technologie finanziell fördern, ist die Gesellschaft für den Verlauf des weiteren Geschäftsjahres 2021 optimistisch.



Der entscheidende Rückenwind für das Geschäft dürfte aus Sicht der Gesellschaft aber erst durch die Aufhebung des Lockdowns ausgelöst werden.







Über Vectron:

Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.







Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

