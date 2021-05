FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der schwachen Vorwoche dürfte sich der Dax am Montag zunächst etwas erholen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor der Xetra-Eröffnung 0,2 Prozent höher auf 15 170 Punkte. Nach seinem Rekord bei 15 501 Punkten hatte der Dax zuletzt etwas korrigiert. Im laufenden Jahr liegt er aber immer noch gut 10 Prozent vorn.

Die Anleger machen sich zum Start in den Mai etwas Sorgen um die Saisonalität. Denn der Wonnemonat sei ebenso wie der Juni "gewöhnlich keine Kalendermonate, in denen die Aktienmärkte davonrennen", erklärten die Experten von Berenberg. Der Feiertag in London spricht ohnehin für einen ruhigen Wochenstart./ag/stk