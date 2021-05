DJ PTA-News: Von Roll Holding AG: 198. ordentliche Generalversammlung - Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates angenommen

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Breitenbach (pta006/03.05.2021/07:00) - Die 198. ordentliche Generalversammlung der Von Roll Holding AG fand wie angekündigt am 30. April 2021 um 10.30 Uhr am Hauptsitz in Breitenbach (SO) infolge der Coronavirus-Pandemie ohne physische Präsenz der Aktionäre statt. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden von den Aktionärinnen und Aktionären mit grosser Mehrheit angenommen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Von Roll Holding AG haben den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 genehmigt. Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Konzernleitung wurde für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt. Sämtliche Verwaltungsräte Dr. Peter Kalantzis, Gerd Amtstätter, Guido Egli, August François von Finck, Dr. Christian Hennerkes und Gerd Peskes wurden für die nächste einjährige Amtsdauer als Mitglieder des Verwaltungsrates wiedergewählt. Dr. Peter Kalantzis wurde als Verwaltungsratspräsident bestätigt.

Ebenfalls wurden die Mitglieder des Vergütungsausschusses, namentlich Gerd Amtstätter, Guido Egli und August François von Finck wiedergewählt. Dem Antrag des Verwaltungsrates zur Wiederwahl der Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021 wurde stattgegeben. Sämtliche Bestimmungen betreffend der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sowie der Antrag zur Schaffung von genehmigten Kapital wurden von der Aktionärsversammlung genehmigt.

Über die Von Roll Holding AG: Als Schweizer Industrieunternehmen fokussiert sich die Von Roll Holding AG auf Produkte zur Energieerzeugung, -speicherung, -übertragung und -verteilung. Von Roll ist Weltmarktführer für Elektroisolationsprodukte, -systeme und Services und weltweit an 14 Standorten mit rund 1000 Mitarbeitern vertreten. Das Unternehmen beliefert Kunden in über 80 Ländern.

Kontakt: Claudia Güntert, Head of Corporate Communications & Investor Relations

T: +41 61 785 52 36, E: press@vonroll.com

Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter https://www.vonrollgroup.com/de/.

(Ende)

Aussender: Von Roll Holding AG Adresse: Passwangstrasse 20, 4226 Breitenbach Land: Schweiz Ansprechpartner: Claudia Güntert Tel.: +41 61 785 52 36 E-Mail: press@vonroll.com Website: www.vonroll.com

ISIN(s): CH0003245351 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange; Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1620018000470 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 01:00 ET (05:00 GMT)