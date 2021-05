Die Schlagzeilen für Walt Disneys (WKN:855686) Streamingdienste heben ständig Disney+ hervor - aus gutem Grund. Der Start von Disney+ ist eine der erfolgreichsten Markteinführungen aller Zeiten, der von Null auf 100 Millionen Abonnenten in etwas mehr als 12 Monaten ging. Und es steht außer Frage, dass Disney+ am Ende der führende Streaming-Dienst sein wird. Ich behaupte jedoch, dass im Moment ein anderer Service der Star im Lineup ist: Hulu. Disney+ gegen Hulu Hulu hatte am 2. Januar 39,4 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...