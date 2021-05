DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

JAB HOLDING - Familie Reimann, die zu den reichsten deutschen Familien zählt, hat die Nachfolge an der Spitze ihrer JAB Holding entschieden. Der langjährige JAB-Partner Joachim Creus rückt zum Vize von Chairman Peter Harf auf. Der 44-jährige Belgier soll später einmal den 74-jährigen Chefstrategen der Investmentgesellschaft ablösen. In der Luxemburger Holding bündelt Familie Reimann seit 2012 ihre Investments und bestimmt von dort die Strategie der Firmen. (Handelsblatt)

KPN - KPN hat zwei getrennte unaufgeforderte Übernahmeangebote von Private-Equity-Unternehmen abgelehnt, was den niederländischen Telekom-Konzern in den Mittelpunkt eines potenziellen 18-Milliarden-Euro-Übernahmekampfes stellt. KPN hat gestern bestätigt, dass der Konzern in den vergangenen Tagen ein Angebot eines Konsortiums unter Führung von EQT und Stonepeak Infrastructure Partners abgelehnt hat. Auch ein Angebot von KKR wurde ausgeschlagen. (Financial Times)

DAIMLER - Der Stuttgarter Autobauer Daimler sagt Tech-Konzernen wie Google den Kampf an und will mehr und mehr Codezeilen für seine vernetzten Fahrzeuge von eigenen Entwicklern schreiben lassen. "Wir planen langfristig, mehr als 60 Prozent der Wertschöpfung im Bereich Software selbst zu erwirtschaften", sagte Sajjad Khan, Chief Technology Officer (CTO) von Daimler. "Zum Vergleich: Heute entwickeln wir bereits deutlich über 10 Prozent der Software im Auto, auf Cloudebene und bei den IoT-Anwendungen in-house." (Handelsblatt)

VOLKSWAGEN - Volkswagen rückt im Duell mit Toyota vom Titel des weltgrößten Autoherstellers ab und konzentriert sich nun auf Kundenzufriedenheit und Profitabilität. "Wir haben heute nicht mehr das Ziel, volumenmäßig der größte Hersteller der Welt zu sein", sagte Christian Vollmer, Produktionsvorstand der Marke VW Pkw, im Interview. "Wenn wir nur aufs Volumen schauen und es nicht aushalten, dass wir in einem Monat mal nicht die Nummer eins in allen Segmenten sind, dann ist das langfristig nicht der richtige Weg." ( Automobilwoche)

OPEL - Nach Jahren der Konsolidierung will Opel wieder deutlich wachsen und neue Märkte erschließen. "Ich möchte, dass Opel so bald wie möglich wieder mehr als eine Million Autos verkauft. Das ist unser klarer Anspruch. Und natürlich niemals auf Kosten des Gewinns oder unserer CO2-Bilanz", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller im Interview. Derzeit sind es 630.000 Einheiten im Jahr. ( Automobilwoche)

MERCEDES-BENZ - Die neue Chefin der Lastwagen-Marke Mercedes-Benz, Karin Radström, versucht mit Humor auf die Eigenheiten und Probleme ihrer Branche zu blicken: "Ich war sehr oft die einzige Frau und hatte mit den typischen Vorurteilen zu kämpfen", erzählte die 42-jährige Schwedin im Interview. Seit 1. Mai leitet sie die Lkw-Marke Mercedes-Benz und ist im Vorstand von Daimler-Trucks zuständig für Europa und Lateinamerika. (SZ)

MERCK KGAA - Die neue Merck-Chefin Belén Garijo will den Konzern stärker auf Innovation und Zukunftstechnologien wie mRNA trimmen. Für Europas Medizin müsse die Pandemie ein Weckruf sein - und die Biontech-Story ein Lehrstück. In der der Corona-Pandemie sieht sie einen Weckruf für Deutschland und Europa als Wissenschafts- und Medizinstandort. "Die Post-Covid-Welt verlangt von uns Beschleunigung an allen Fronten", sagte sie. Von Europas Politik wünscht sich die Spanierin, die am 1. Mai offiziell ihr neues Amt bei dem Pharmakonzern antrat, einen Perspektivwechsel: Innovation müsse nicht als Prozess, sondern als Wachstumsmotor begriffen werden. (Handelsblatt)

INTEL - Deutschland hat gute Chancen auf eine Milliardeninvestition von Intel: "Es spricht viel für Deutschland", sagte CEO Pat Gelsinger. Der US-Chipkonzern sucht einen Standort in Europa für eine neue Fabrik. Intel baut aber nur, wenn die Förderung stimmt. Die müsse sich an den Ländern orientieren, die in der Industrie führend seien, Taiwan und Korea. Dort bekomme ein Hersteller 40 Prozent der Kosten vom Staat. "Um wettbewerbsfähig zu sein, brauchen wir dieses Niveau", betonte Gelsinger. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.