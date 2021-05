Die Twist Bioscience Corporation (Nasdaq: TWST), ein Unternehmen, das seinen Kunden mit seinem Angebot qualitativ hochwertiger synthetischer DNA von seiner Silizium-Plattform zum Erfolg verhilft, und die Vivlion GmbH, ein Unternehmen, das CRISPR gRNA-Bibliotheken und Screening-Dienstleistungen der nächsten Generation für den globalen F&E-Markt anbietet, haben heute eine Zusammenarbeit bei der Erstellung von gRNA-Bibliotheken für CRISPR-Anwendungen angekündigt. CRISPR\Cas ist ein leistungsstarkes Tool für funktionale Genomik, das für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet wird, darunter Genom-Engineering und Target-Entdeckung für die Medikamentenentwicklung.

"Die Forschung mit CRISPR entwickelt sich weiterhin rasant in viele verschiedene Bereiche. Bei dieser Zusammenarbeit wird die Fähigkeit von Twist, lange Olikonukleotide mit gleichmässiger Verteilung im großen Maßstab zu erstellen, mit der Fähigkeit von Vivlion kombiniert, diese ohne Qualitätsverlust in CRISPR-Bibliotheken zu überführen für die nächste Generation von CRISPR-Screenings", sagte Emily M. Leproust, Ph.D., CEO und Mitgründerin von Twist Bioscience.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Vivlion Twist Oligo Pools kaufen, um präzise CRISPR-Bibliotheken für die Forschung in der funtionellen Genomik zu erstellen und zu verkaufen. Bei der proprietären 3Cs-Technologie von Vivlion werden bisherige Standard-Methoden wie PCR-Amplifikation bei der Klonierung vermieden. Das erlaubt die direkte Umwandlung der extrem gleichmässigen Oligo Pools von Twist in entsprechende gRNA-Bibliotheken, einschließlich der Erstellung von Multiplex- und Fixed-Pair-Bibliotheken.

"Twist ist der ideale Partner für die Oligos, die für unsere CRISPR-Bibliotheken gebraucht werden. Dank der Marktexpertise des Unternehmens und seiner Fähigkeit, schnell große Mengen langer, hochwertiger Oligonukleotide zu erstellen, bekommen wir bei Vivlion damit eine gebrauchsfertige Plattform an die Hand, mit der wir die Vorteile unseres Verfahrens optimal anwenden können", sagte Ivan Ðikic, CEO von Vivlion. "Die kombinierten Technologien haben das Potential, die Genomforschung zu beschleunigen und es Wissenschaftlern zu ermöglichen, die Funktion der Gene schneller zu entziffern."

Über die Vivlion GmbH

Die Vivlion GmbH liefert innovative Reagenzien und Screening-Dienstleistungen für Gene Editing für den globalen F&E-Markt, die auf der proprietären, am Institut für Biochemie der Goethe-Universität entwickelten 3Cs-Technologie basieren. Vivlion ist ein Ableger der Goethe-Universität Frankfurt am Main und wurde im Dezember 2018 von einem Team von Wissenschaftlern sowie der Goethe-Universität Frankfurt am Main als Anteilseignerin gegründet. Die Startfinanzierung wurde von einer privaten Beteiligungsgesellschaft, der gsccb Beteiligungsverwaltung GmbH, gesichert. Weitere Informationen über die gebrauchsfertigen und individuellen Lösungen von Vivlion finden Sie auf www.vivlion.de. Folgen Sie der Vivlion GmbH auf Twitter LinkedIn

Über die Twist Bioscience Corporation

Twist Bioscience ist ein führendes, rasch wachsendes Unternehmen für synthetische Biologie und Genomik und hat eine disruptive Plattform für die DNA-Synthese entwickelt, mit der das Engineering der Biologie industrialisiert werden soll. Den Kern der Plattform stellt eine proprietäre Technologie dar, die den Weg für eine neue Methode zur Herstellung synthetischer DNA durch "Schreiben" von DNA auf einen Siliziumchip weist. Twist nutzt seine einzigartige Technologie für die Herstellung einer Vielzahl von Produkten auf Grundlage synthetischer DNA, darunter synthetische Gene, Tools für die Vorbereitung von Sequenzierungen der nächsten Generation (Next-Generation Sequencing, NGS) und Antikörperbibliotheken für die Erforschung und Entwicklung von Medikamenten. Twist verfolgt ferner längerfristige Perspektiven für die digitale Datenspeicherung für DNA und Biologika-Medikamentenentwicklung. Twist stellt Produkte für die Verwendung in vielen Branchen her, darunter Gesundheitswesen, Industriechemikalien, Landwirtschaft und akademische Forschung.

