Exzerpt: Tesla gibt den Kampf gegen die Uhr auf und verschiebt den Produktionsstart in Deutschland auf 2022. Lufthansa hofft auf den Sommer und verlangt einen EU-Impfpass. KPN wird umworben, lehnt aber ab.Viele Börsenplätze sind heute aufgrund des Tages der Arbeit und anderen Feiertagen geschlossen. In Asien sind unter anderem Schanghai und Tokio und in Europa ist London geschlossen. Die geöffneten Börsenplätze in Asien verzeichnen heute früh teilweise starke Verluste. Hongkong und Taiwan führen die Liste der Verlierer an. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...