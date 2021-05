Der Energiemarkt befindet sich in einem Wandel. Die globalen Volkswirtschaften sind dabei, von fossilen Brennstoffen auf sauberere Alternativen wie erneuerbare Energien umzusteigen. Es ist ein massives Unterfangen, das in den nächsten drei Jahrzehnten mehr als 100 Billionen US-Dollar kosten könnte. Investoren werden den Megatrend Energiewende nicht verpassen wollen. Egal ob du 5.000 US-Dollar oder einen anderen Betrag zum Investieren hast, du solltest in Erwägung ziehen, einen Teil deines Geldes ...

