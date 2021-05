DGAP-News: cyan AG / Schlagwort(e): Vertrag

03.05.2021 / 08:30

cyan AG und Claro Chile schließen Vertrag für Cybersecurity Lösungen

München, 3. Mai 2021 - cyan AG und Claro Chile, Tochterunternehmen der América Móvil Group, schließen einen langlaufenden Vertrag zur Einführung von Cybersecurity Lösungen. Die derzeit 6,4 Millionen Kunden von Claro Chile werden zukünftig sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich Sicherheitslösungen von cyan beziehen können. Es sollen dabei sämtliche Sicherheitslösungen im Bereich OnNet Security, OnDevice Security und Kinderschutz sowohl den privaten Endkunden als auch Unternehmen angeboten werden.

Frank von Seth, CEO der cyan AG: "Wir sind sehr stolz nun auch Claro Chile als erste Landesgesellschaft der América Móvil Gruppe zu unseren Kunden zu zählen und zuversichtlich, dass weitere folgen werden. Wie schon in anderen Fällen haben wir insbesondere durch unsere Seamless Security-Lösung gepunktet, die es dem Mobilfunker erlaubt, sowohl netzwerkintegrierte als auch Endpoint-basierte Produkte aus einer Hand anzubieten und so deren Kunden auf ideale Weise gegen Gefahren im Internet zu schützen."

Über Claro Chile Claro Chile ist ein Mobilfunkbetreiber aus Chile mit 6,4 Millionen Kunden im Netz, einschließlich Mobil- und Festnetz-Breitbandabonnenten. Claro Chile ist Teil der América Móvil Group. América Móvil ist der führende Anbieter von integrierten Telekommunikationsdiensten in Lateinamerika. Außerhalb Chinas und Indiens ist es das größte Unternehmen gemessen an der Zahl der Mobilfunkkunden. Durch die Entwicklung einer weltweit führenden integrierten Telekommunikationsplattform bietet América Móvil den Kunden ein Portfolio an Mehrwertdiensten und Kommunikationslösungen in 25 Ländern in Lateinamerika, den USA sowie Mittel- und Osteuropa. Über cyan Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Finanzdienstleistern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ("white labeled") an dessen Endkunden angeboten ("B2B2C"). Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta. Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

