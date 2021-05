DGAP-News: aifinyo AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

aifinyo AG mit positiver operativer Entwicklung im ersten Quartal 2021 - Fokus auf Wachstumsunternehmen zahlt sich aus - Umsatz und Ergebnis das dritte Quartal in Folge verbessert - Fortsetzung der positiven Entwicklung erwartet

Dresden, 03. Mai 2021 - Die aifinyo AG ist positiv in das Jahr 2021 gestartet. Der Betreiber einer digitalen Plattform für intelligente Finanzierungslösungen hat im ersten Quartal 2021 rund EUR 9,8 Mio. Euro umgesetzt. Dies ist mehr als im traditionell starken Weihnachts-Quartal 2020 und annähernd auf Vor-Corona-Niveau. Das Ergebnis nach Steuern hat aifinyo gegenüber allen Quartalen des Vorjahres (2020: Q1 -304 TEUR, Q2 -2.187 TEUR, Q3 -549 TEUR und Q4 -422 TEUR) auf EUR -204 TEUR verbessert. "Wir haben im vergangenen Jahr schnell auf die geänderten Rahmenbedingungen reagiert und unter anderem unsere Risikokosten erheblich reduziert. Auch der stärkere Fokus auf Wachstumsunternehmen insbesondere aus den Bereiche Technologie, E-Commerce und Healthcare zahlt sich mehr und mehr aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein anderer Teil unserer Kunden weiterhin von den Lockdown-Einschränkungen betroffen ist", sagt Vorstand Stefan Kempf. "In den kommenden Monaten sollte sich die positive Entwicklung weiter fortsetzen und mit den zu erwarteten Lockerungen der Corona-Beschränkungen sollten wir endgültig auf unseren profitablen Wachstumskurs zurückkehren." Ausblick positiv: Finetrading-Lösungen für E-Commerce-Unternehmen und Kooperation mit XING Netzwerk Für den weiteren Jahresverlauf ist aifinyo optimistisch. Die Nachfrage seitens E-Commerce-Unternehmen nach Finetrading-Lösungen ist hoch und in diesem Bereich ist aifinyo auch aufgrund der Konsolidierung im deutschen Markt sehr gut aufgestellt. Auch der Marken-Relaunch und die kürzlich gestartete Kooperation mit der New Work (vormals XING) Gruppe sollten sich nachhaltig positiv auf den Wachstumskurs von aifinyo auswirken. Auf HalloFreelancer finden Unternehmen und Freelancer zusammen - im Hintergrund steht dabei das XING Netzwerk mit über 500.000 aktiven Freelancern, etwa IT-Experten, Designern und Beratern. Ihnen bietet aifinyo die komplette Zahlungsabwicklung von Rechnungen - auf Wunsch inklusive Vorfinanzierung und Ausfallschutz. Dazu kauft aifinyo dem Rechnungssteller die offenen Rechnungen ab und überweist das Geld innerhalb kürzester Zeit direkt auf dessen Konto - in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Damit baut aifinyo die Positionierung als Experte für Technologie- und Finanzierungslösungen im B2B-Markt weiter aus.

Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de Verantwortlich aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO)

