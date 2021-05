DJ Enel verkauft restliche Glasfaser-Beteiligung an staatliche Agentur

Von Mauro Orru

MAILAND (Dow Jones)--Der Energiekonzern Enel verkauft seinen verbliebenen Anteil an dem italienischen Glasfaser-Unternehmen Open Fiber SpA an den Staat. Wie der Konzern mitteilte, hat er die Übernahme des 10-Prozent-Anteils an die CDP Equity SpA, der Holding-Gesellschaft der staatlichen Cassa Depositi e Prestiti, genehmigt.

Open Fiber war 2015 ins Leben gerufen worden, um Glasfaser-Kapazitäten zu installieren, bereitzustellen und zu betreiben. Es wurde damals als paritätisches Joint Venture zwischen Enel und CDP Equity aufgesetzt. Enel genehmigte im Dezember den Verkauf eines 40-Prozent-Anteils an Macquarie Infrastructure & Real Assets für 2,12 Milliarden Euro. Zum Verkauf des 10-Prozent-Anteils an CDP Equity nannte Enel keine finanziellen Details.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 02:17 ET (06:17 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.