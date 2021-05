Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt hinter Bitcoin, überstieg am Sonntag zum ersten Mal die Marke von 3.000 $. Mit dem jüngsten prozentualen Anstieg ist Ethereum sogar stärker als Bitcoin. Der Anstieg war nicht nur zuletzt sehr rasant. Vor einem Jahr handelte die Kryptowährung bei rund 210 $. Allein in diesem Jahr stieg Ethereum um mehr als 300 %, allein in den vergangenen sieben Tagen um 25 %. Damit erreichte die Nummer 2 unter den Kryptowährungen eine Marktkapitalisierung von etwa 350 Mrd. $.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de