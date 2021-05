Sell in May and go away? An den Börsen beginnt jetzt die statistisch gesehen schwächere Phase, trotzdem wird der DAX am Morgen mit einem kleinen Plus im Handel erwartet. Die Vorgabenseite ist hingegen mau: An der Wall Street gaben die Aktienkurse am Freitag nach und an den asiatischen Märkten - Japan und Hongkong - bleibt der Handel aufgrund von Feiertagen geschlossen. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

