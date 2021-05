DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf nahezu unverändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum Bewegung am Rententerminmarkt: Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Montag gegen 8.18 Uhr mit 170,10 auf dem Schlussstand vom Freitag. Gestartet war er in der Nacht mit 169,98 Prozent. Damit notiert er aktuell auf Tageshoch, das Tagestief liegt bei 169,91 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 10.380 Kontrakte.

"Der Rentenmarkt ist in einer labilen Verfassung", heißt es bei der Helaba. Das technische Bild im Bund-Future bleibe mit dem intakten Abwärtsimpuls getrübt. Erst bei Kursen oberhalb der kurzfristigen Trendlinie bei etwa 171 würde sich das Bild aufhellen. "Hinweise auf eine derartige Befestigung gibt es von den quantitativen Indikatoren aber nicht", so die Helaba-Analysten. Deshalb sei ein Rückfall bis zum Kontrakt-Tief bei 169,24 weiterhin möglich.

