Die Medizintechnik-Tochter von Siemens erlebt dank des boomenden Geschäfts mit Corona-Schnelltests eine Sonderkonjunktur. Siemens Healthineers hob die Prognose für das laufende Geschäftsjahr am Montag an und erwartet nun für 2020/21 (Ende September) einen Umsatzzuwachs von 14 bis 17 Prozent auf vergleichbarer Basis - also ohne den kürzlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...