XIGEM Technologies: Xigem Technologies beruft Wei Lin in das Advisory Board



03.05.2021 / 09:05

Toronto, 3. Mai 2021 - Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) (FWB:2C1) ("Xigem" oder das "Unternehmen"), ein Technologieanbieter für die aufstrebende Telearbeits- und Remote-Wirtschaft, gab heute bekannt, dass das Unternehmen Wei Lin in sein Advisory Board ernannt hat.

Wei Lin ist CEO und Mitbegründer von Project Genesis, dessen Schwerpunkt auf der Konsolidierung von E-Commerce-Marken liegt - beginnend mit Drittverkäufern auf Amazon. Wei ist ebenfalls Mitbegründer von Lightheart Management Partners (LMP"), der Firma, die das primäre Startkapital für Project Genesis bereitgestellt hat.



LMP investiert in, berät und leitet mehrere führende Risiko- und Wachstumsunternehmen in den Bereichen Verbrauchermarken, Medien, Gesundheitswesen und Non-Profit-Dienstleistungen. Vor seiner Tätigkeit bei LMP war Wei Principal bei CPS Capital, wo er für Deals in den Bereichen klinische Forschung sowie gemeinnützige und wohltätige Dienstleistungen verantwortlich zeichnete. Bevor er zu CPS wechselt, war Wei als Engagement Manager bei McKinsey & Company tätig; in dieser Funktion betreute er Kunden in den Bereichen High-Tech, Medien, Telekommunikation, Banken und Private Equity.



Davor leitete Wei den Vertrieb bei einer privaten Vermögensverwaltung in Vancouver, die vermögende Kunden aus Übersee betreut, darunter auch strategische Partner in China, die Expansionsmöglichkeiten für die jetzt mit LMP verbundenen Unternehmen geschaffen haben. Wei hat einen MBA-Abschluss von der Ivey School of Business, den er mit Magna Cum Laude absolvierte, und einen Bachelor of Science in Informatik von der University of British Columbia.

"Wei verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz in verschiedenen Sektoren und kann auf Erfolge bei der Identifizierung vielversprechender Unternehmen in der Frühphase und der Unterstützung dieser Unternehmen beim Erreichen ihrer Wachstumsziele vorweisen. Sein aktueller Fokus auf E-Commerce passt sehr gut zu unserer kürzlich angekündigten Investition in das Logistiktechnologie-Unternehmen Shipit.to", erklärt Brian Kalish, Mitbegründer und CEO von Xigem Technologies. "Weis Fähigkeiten und seine Kontakte werden unserer Einschätzung nach eine große Bereicherung für unser Advisory Board und unser Unternehmen sein."

Das Advisory Board von Xigem besteht aus Mitgliedern mit einem breiten Spektrum an Fähigkeiten und Erfahrungen, um neutrale Perspektiven zu strategischen Angelegenheiten zu bieten. Die Mitglieder beraten das Unternehmen im Hinblick auf Markt- und Branchentrends, wobei ein Schwerpunkt auf Chancen für die Unternehmens- und Geschäftsentwicklung liegen wird. Das Advisory Board hält zur Erkundung neuer Geschäftsparadigmen an und unterstützt den Governance-Rahmen des Unternehmens, um ein nachhaltiges und beständiges Wachstum zu ermöglichen.

Über Xigem Technologies Corporation

Xigem Technologies Corporation (CSE:XIGM) wurde in Toronto (Ontario) gegründet und ist so aufgestellt, dass es als eine führende SaaS-Technologie-Plattform der aufstrebenden nahezu eine Billion Dollar schweren Telearbeits- und Fernanwendungswirtschaft eine Software bereitstellt, die die Kapazität, Produktivität und den dezentralen Gesamtbetrieb für Unternehmen, Konsumenten und andere Einrichtungen verbessert. Beginnend mit "iAgent", der patentierten Technologie des Unternehmens, gibt das Portfolio von Xigem Organisationen, Unternehmen und Konsumenten die notwendigen Werkzeuge an die Hand, um in einer breiten Palette von Telearbeits-, Lern- und Behandlungsumgebungen Erfolg haben.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht historischer Natur sind, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Xigem ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf Xigem, seine Wertpapiere oder Finanz- oder Betriebsergebnisse (falls zutreffend) zu kommentieren. Obwohl Xigem der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung widerspiegeln, angemessen sind, basieren diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich einige der Kontrolle von Xigem entziehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Xigem lehnt jede Absicht ab und hat keine Verpflichtung oder Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben,

Für das Unternehmen

Brian Kalish, Chief Executive Officer

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!