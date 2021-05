In der Pharma-Sparte von Bayer sorgen allen voran die Top-Seller Xarelto und Eylea für klingelnde Kassen. Doch die Umsätze könnten in der Mitte der 2020er-Jahre kräftig unter Druck geraten. Denn die Patente auf die Medikamente laufen Stück für Stück aus. Und die günstigere Konkurrenz in Form von Biosimilars wie bei Eylea stellt bereits die Weichen.Sandoz, die Generika-Tochter des Pharmakonzerns Novartis, kommt mit ihrem klinischen Entwicklungsprogramm für das Biosimilar Aflibercept (Eylea) voran. ...

