DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware expandiert weiter weltweit und gewinnt Versicherungskonzern als Kunden

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bad Camberg (pta015/03.05.2021/09:00) - - - * SaaS-Vertrag mit jährlichem Umsatz im sechsstelligen Euro-Bereich * Einsatz von Serviceware Financial * Zunehmende Gewinnung internationaler Kunden zeigt Erfolg der Expansionsstrategie

Bad Camberg, 3. Mai 2021 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) ist international bei der Kundengewinnung weiterhin erfolgreich. Eine große europäische Versicherung hat sich entschieden, das Modul Serviceware Financial der einzigartigen ESM-Plattform von Serviceware im Konzern einzusetzen. Der Konzern mit mehreren Millionen Kunden und einem Umsatz im Multi-Milliarden-Euro-Bereich ersetzt damit seine bisherige proprietäre Lösung. Mit Serviceware Financial kann der internationale Kunde ein standardisiertes Kostenmodell mit einem standardisierten Ansatz einsetzen, um auf Basis einer marktführenden Lösung seine Servicekosten zu managen und zu bepreisen. Dabei bleibt die Flexibilität erhalten, die Lösung an spezifische Erfordernisse anzupassen. Serviceware Financial bietet Kunden eine zukunftsorientierte Plattform, die sich mit wachsenden Anforderungen weiterentwickelt. Der SaaS-Vertrag ist für Serviceware mit einem jährlichen Umsatz im sechsstelligen Euro-Bereich verbunden. Er bildet die Fortsetzung einer Reihe von neuen internationalen Konzernkunden, die Serviceware aus einer Vielzahl von Branchen wie Transport und Logistik, Nahrungsmittel, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen in den vergangenen Monaten vermelden konnte.

Joe Wilson, Director Global Accounts bei Serviceware mit Sitz in London: "Wir gewinnen vermehrt internationale Kunden und tragen so dazu bei, ein wichtiges Ziel unserer Expansionsstrategie umzusetzen. Die Aufbauarbeit unserer internationalen Teams in den vergangenen Jahren beginnt nun Früchte zu tragen. Ausgehend von einer starken Basis im deutschsprachigen Raum werden wir zu einem International Player mit einer zunehmenden Kundenzahl in Europa, darüber hinaus und sogar in den USA. Wir werden unsere Bemühungen fortsetzen und uns darauf fokussieren, den internationalen Markt von Serviceware strategiekonform auszubauen."

Über Serviceware Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus den Softwarelösungen Serviceware Processes, Serviceware Financial, Serviceware Resources, Serviceware Knowledge und Serviceware Performance. Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service-Strategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed-Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter zwölf DAX-Unternehmen sowie vier der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten. Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: Serviceware@edicto.de

(Ende)

Aussender: Serviceware SE Adresse: Carl-Zeiss-Straße 16, 65520 Bad Camberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de

ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1620025200379 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 03:00 ET (07:00 GMT)