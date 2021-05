DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Feiertagspause in China und Japan

HONGKONG/SEOUL (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich zu Beginn der neuen Woche keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Händler berichteten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschließlich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasteten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung.

Die australische Börse schloss kaum verändert. Der schwergewichtete Finanzsektor verbuchte dort ein Plus von 1,4 Prozent, dem aber Verluste bei Rohstoffaktien gegenüberstanden.

In Seoul fiel der Kospi um 0,7 Prozent. Der südkoreanische Aktienmarkt profitierte nicht von der Aufhebung eines Leerverkaufsverbots für Aktien.

Sinkender Ölpreis belastet Branchenaktien

In Hongkong ging es derweil deutlicher abwärts. Der Hang-Seng-Index fiel im späten Handel um 1,6 Prozent. Verkauft wurden vor allem Aktien von Versicherern wie Ping An Insurance (-2,6%) und China Life (-2,4%). Aktien der Ölbranche folgten den Ölpreisen nach unten, die schon am Freitag kräftig nachgegeben hatten und ihre Talfahrt am Montag in gebremstem Tempo fortsetzen. CNOOC büßten 1,8 Prozent ein und Petrochina 0,4 Prozent.

Auch in Australien standen Aktien aus der Ölindustrie unter Druck. Woodside Petroleum verloren 1,5 Prozent und Santos 2,3 Prozent. Die Geschäftszahlen der Bank Westpac kamen dagegen gut an; die Aktie stieg um 5 Prozent. Im Sog von Westpac verbesserten sich ANZ und NAB um 1,3 und 2,1 Prozent. Die beiden Banken werden im weiteren Wochenverlauf Zahlen vorlegen.

In Neuseeland schloss der NZX-50 mit einem Plus von 0,3 Prozent. Dort gewannen Contact Energy und Meridian Energy jeweils 1,5 Prozent. Der Tourismussektor profitierte nicht davon, dass Reisen zwischen Neuseeland und den Cook-Inseln nun wieder möglich sind. Air New Zealand verbilligten sich um 1,7 Prozent und Auckland International Airport um 0,1 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.028,80 +0,04% +6,71% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag 08:00 Kospi (Seoul) 3.127,20 -0,66% +8,83% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.267,74 -1,59% +5,45% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.222,35 -1,96% +16,90% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.177,68 -1,26% +13,17% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.591,39 -0,64% -1,57% 11:00 BSE (Mumbai) 48.462,53 -0,66% +1,24% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:39 % YTD EUR/USD 1,2029 +0,0% 1,2029 1,2109 -1,5% EUR/JPY 131,73 +0,2% 131,48 131,79 +4,5% EUR/GBP 0,8697 -0,1% 0,8707 0,8701 -2,6% GBP/USD 1,3830 +0,1% 1,3816 1,3919 +1,1% USD/JPY 109,56 +0,2% 109,29 108,84 +6,1% USD/KRW 1123,02 +0,5% 1117,76 1113,48 +3,4% USD/CNY 6,4735 0% 6,4735 6,4746 -0,8% USD/CNH 6,4787 +0,1% 6,4746 6,4704 -0,4% USD/HKD 7,7671 +0,0% 7,7669 7,7649 +0,2% AUD/USD 0,7723 +0,0% 0,7720 0,7768 +0,3% NZD/USD 0,7172 +0,0% 0,7172 0,7237 -0,2% Bitcoin BTC/USD 57.934,26 +2,1% 56.717,26 54.438,51 +99,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,06 63,58 -0,8% -0,52 +29,7% Brent/ICE 66,26 66,76 -0,7% -0,50 +28,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.779,05 1.768,79 +0,6% +10,26 -6,3% Silber (Spot) 26,09 25,92 +0,6% +0,16 -1,2% Platin (Spot) 1.208,10 1.200,20 +0,7% +7,90 +12,9% Kupfer-Future 4,46 4,48 -0,5% -0,02 +26,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2021 03:03 ET (07:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.