Mannheim, Hamburg, München (ots) - SAP-Gold Partner HPC (https://hpc.de/) wartet jetzt mit einer bahnbrechenden Software-Innovation auf. Mit der einzigartigen und vollständig in SAP-Programme integrierbaren Software können umweltschädliche Emissionen in Unternehmen ermittelt, und eine individuelle, transparente und vor allem "realistische" CO2-Bilanz des jeweiligen Unternehmens erstellt werden. Die Berechnung erfolgt aus den Finanzdaten des jeweiligen Unternehmens, und speist sich so aus den "reellen" Werten. Das automatisiert im Hintergrund laufende Programm erfasst die gesamte Ablauforganisation, bis hin zur Überwachung weltweiter Lieferketten. Einem Unternehmen wird durch die im Rechnungswesen prozessintegrierte Lösung so erstmals die Möglichkeit gegeben, Emissionsverursacher in Echtzeit konkret zu identifizieren.Geprüft wurde die Datenbank des in fundierter Weise den Wertschöpfungsprozess eines Unternehmens einbindende Programm vom "Institute für Industrial Ecology" der Hochschule Pforzheim. Nach Aussage der im Bereich Nachhaltigkeit forschenden Wissenschaftler sind transparente und reelle Ergebnisse gewährleistet. "Mit dieser wirklich innovativen Lösung können wir unseren Kunden einen deutlichen Mehrwert für die Erfassung ihrer individuellen Emissionen bieten. Dies wird immer wichtiger, weil die Politik die Offenlegung des CO2-Ausstoßes forciert und Klimaschutz-Maßnahmen verschärfen wird. ", so Janni Wahrenburg, Vorstand der HPC, das SAP-Unternehmenslösungen für Referenzkunden wie Porsche, die Deutsche Bahn, Bauhaus, RollsRoyce Power Systems oder Sharp realisiert.So ist neben den Bestimmungen des Klimaschutzplans der Bundesregierung, die CO2-Minderungsziele für Industriebetriebe von 67% bis 2030 vorschreibt, und des bereits geltenden Nachhaltigkeitsberichts für kapitalmarktorientierte Unternehmen eine zusätzliche Berichterstattungsverpflichtung im Gespräch. Ein Klimarisikobericht soll zukünftig Kunden, Geschäftspartner, Kreditgeber und Anleger darüber informieren, wie ein Unternehmen klimabezogene Risiken identifiziert, beurteilt und steuert. "Unternehmen werden über kurz oder lange also nicht umhin können, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzen und umfassende Informationen über ihren CO2-Ausstoß offenzulegen.", beschreibt Altan Günsoy, Initiator der finanzdatenbasierten Software, und Geschäftsführer der Global Climate, die komplexer werdenden Anforderungen für Unternehmen.Die für den B.A.U.M. Umweltpreis- und Nachhaltigkeitspreis 2021 nominierte Software des HPC-Kooperationspartners Global Climate GmbH (https://global-climate.de/) aus München wurde von einem Team aus Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, IT-Experten und Energiemanagern entwickelt, und folgt den hohen gesetzlichen Bestimmungen der Steuerberatungsrichtlinien. "Wir möchten es Unternehmen ermöglichen per Knopfdruck ihre eigene realistische CO2-Bilanz zu erstellen. Außerdem helfen wir einem Unternehmen so, Emissionsverursacher zu erkennen, und sinnvolle klimafreundliche Maßnahmen einleiten zu können. Und die sind in der Regel sogar rentabel.", so Günsoy. Dass Klimaschutz zu einem immer wichtiger werdenden Erfolgsfaktor für Unternehmen wird, zeigen laut Global Climate diverse Studien und Berechnungen. Sie belegen auch, dass Umweltschutz-Investitionen schon nach relativ kurzer Zeit die Rentabilität durch zusätzliche Erträge steigern, als auch das Image der Produkte verbessern können.Über HPC Aktiengesellschaft:Als reines Finanzen- & Controlling-Beratungshaus 1986 gegründet, projektiert und gestaltet HPC mit Sitz in Mannheim und Hamburg nun mit erweitertem Portfolio hochwertige SAP-Unternehmenslösungen im Bereich Logistik und Digital Supply Chain. Hierbei konzentriert sich HPC auf die Intralogistik, mobile Anwendungen, Roll-out von SAP-Templates sowie auf SAP® S/4HANA-Kompletteinführungen und -migrationen. HPC ist zertifizierter SAP Gold Partner sowie SAP Reseller und Support Center. www.hpc.deÜber Global Climate:Das Münchner Start-up Global Climate ist als Spin off aus einer internationalen Steuerberatungsgesellschaft hervorgegangen. Global Climate hat mit Experten den ersten prozessintegrierten und finanzdatenbasierten Ansatz der Klimabilanzierung entwickelt, um Unternehmen eine einfache und umfassende Steuerung ihrer CO2 Emissionen in Echtzeit zu ermöglichen. www.global-climate.dePressekontakt:HPC Aktiengesellschaft - Lisa Hensel / lisa.hensel@hpc.de / 0621 460 84-146Global Climate - Sabine Scheibengraber / sg@global-climate.de / 089 693 115 100Original-Content von: HPC Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155230/4904673