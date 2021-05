Die vorläufigen Zahlen von Bastei Lübbe für 2020/21 (per 31.3.) haben unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Bei 92,5 Mio. Euro Umsatz (GJ 2019/20: 88 Mio. Euro) soll das EBIT jetzt zwischen 10 und 11 Mio. Euro (GJ 2019/20: 4,1 Mio. Euro) liegen. Das nährt die Hoffnung auf eine Fortsetzung in 2021/22. Zumal das Kerngeschäft immer besser in Fahrt kommt. Der Verkauf von Randaktivitäten [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...