Düsseldorf (ots) - Seit Kurzem zeigt eine Elterninitiative unter https://wir-zaehlen.com das Ausmaß von Kita- und Schul-"Verweigerungen": Schüler*innen, die "krankgemeldet" oder vom Unterricht befreit sind, Kita-Kinder, die zuhause bleiben, Lehrer*innen und Erzieher*innen, die sich dem Dienst vor Ort entziehen, lassen sich anonymisiert zählen. Obwohl die Seite mit bescheidenen Mitteln beworben wird, haben sich bundesweit bereits über 2.000 Personen eingetragen. Die Spitze eines Eisbergs wird sichtbar.Das Projekt entstand aus der Wut und Verzweiflung von Eltern, die mangelnden Gesundheitsschutz für Kinder und Familien beklagen: Vermehrt liegen Eltern von Schul- und Kitakindern auf den Covid-Stationen, die Altersinzidenzen der jungen Generation steigen in schwindelnde Höhen. Dabei können auch Kinder schwer erkranken - viele werden unter Long-Covid leiden."Die Entscheidung, Kinder und Jugendliche bei hohen Inzidenzen, häufig sogar unter Präsenzpflicht, in die Schulen und Kitas zu zwingen wird Leben kosten und viel Leid verursachen! Niemand von uns wird sich den Kindern gegenüber darauf berufen können, das sei nicht bekannt gewesen", erklärt Birgit Michels, eine am Projekt beteiligte Mutter.Impfungen für Kinder und Jugendliche sind in Sicht, doch auf den letzten Metern wird die junge Generation (und mit ihr Familien, Lehr- und Erziehungskräfte) in Schulen und Kitas einem hohem Infektionsrisiko ausgesetzt. Im Netz finden sich zahllose bittere Klagen von Eltern, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.Die Initiative WIR ZÄHLEN! will den Belangen von Eltern mehr Gehör verschaffen und aufzeigen: Viele sind nicht bereit, den kompromisslosen Weg der Politik mitzugehen. Verunsicherten Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und Erzieher*innen soll gezeigt werden, dass sie mit ihren Sorgen nicht allein sind.Pressekontakt:Christian Schaeferkontakt@wir-zaehlen.comhttps://wir-zaehlen.comOriginal-Content von: WIR ZÄHLEN!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155298/4904690